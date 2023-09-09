صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى



تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

٭ الدائرة الانتخابية الثانية:



8 - الشويخ الصناعية.

9 - المنطقة الصحية.

10 - الشويخ.

٭ الدائرة الانتخابية الخامسة:

6 - أنجفة.

٭ الدائرة الانتخابية السابعة:

13 - النهضة.

14 - غرب عبدالله المبارك.

15 - جنوب عبدالله المبارك.

٭ الدائرة الانتخابية الثامنة:

9 - العيون.

10 - النعيم.

11 - القصر.

12 - النسيم.

13 - تيماء.

14 - الواحة.

15 - مدينة جابر الأحمد.

16 - شمال غرب الصليبخات.

٭ الدائرة الانتخابية التاسعة:

12 - أبوفطيرة.

13 - المسايل.

14 - أبوالحصانية.

15 - مدينة صباح الأحمد.

16 - مدينة الخيران السكنية.

مادة ثانية



على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.