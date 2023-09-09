صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
٭ الدائرة الانتخابية الثانية:
8 - الشويخ الصناعية.
9 - المنطقة الصحية.
10 - الشويخ.
٭ الدائرة الانتخابية الخامسة:
6 - أنجفة.
٭ الدائرة الانتخابية السابعة:
13 - النهضة.
14 - غرب عبدالله المبارك.
15 - جنوب عبدالله المبارك.
٭ الدائرة الانتخابية الثامنة:
9 - العيون.
10 - النعيم.
11 - القصر.
12 - النسيم.
13 - تيماء.
14 - الواحة.
15 - مدينة جابر الأحمد.
16 - شمال غرب الصليبخات.
٭ الدائرة الانتخابية التاسعة:
12 - أبوفطيرة.
13 - المسايل.
14 - أبوالحصانية.
15 - مدينة صباح الأحمد.
16 - مدينة الخيران السكنية.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.