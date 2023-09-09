صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، ونص المرسوم على:



مادة أولى



ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:



٭ جاسم ابراهيم الناجم - سفيرا للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.

٭ عبدالعزيز محمد البشر - سفيرا للكويت لدى جمهورية الأرجنتين.

٭ طلال خالد المطيري - مندوبا دائما للكويت في جامعة الدول العربية - القاهرة.

٭ فاضل حيدر الحسن - سفيرا للكويت لدى جمهورية ڤنزويلا البوليڤارية.

٭ عادل حسين الجسام - سفيرا للكويت لدى مملكة بوتان.

٭ جابر دعيج خليفة الصباح - قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو.



مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.