أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، عن تسير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب وتقديم مختلف أشكال الدعم إلى الشعب المغربي .

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بتسير جسر جوي لتقديم تلك المساعدات العاجلة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ولتعزيز جهوده المغرب في مواجهة الأزمة.

في سياق متصل عبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، عن تعازي الإمارات وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات متمنية الشفاء العاجل للمصابين.