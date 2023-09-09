أثار الزلزال الذي أوقع ما لا يقل عن 820 قتيلا في المغرب موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة على الرباط المساعدة.

وأعربت السعودية ومصر عن تعازيهما للمغرب مؤكدتين تضامنهما مع هذا البلد، كما قدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه إلى المغرب.

وأعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه لضحايا الزلزال مؤكدا في بيان صادر عن الديوان الملكي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم".

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعازيه "لشعب المغرب وحكومته" بعد "الزلال المروع"، في بيان نشر على موقع الوزارة.

كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه مؤكدا في برقية إلى العاهل المغربي "تضامن العراق حكومة وشعبا".

ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تأثره" عارضا مساعدة بلاده.

وكتب على منصّة "إكس" في الطائرة التي كانت تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الانقاذ".

من جهتها صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنها علمت "بحزن حصيلة الزلزال المأسوية" وأبدت "تضامنها مع رئيس الوزراء" المغربي عزيز أخنوش ومؤكدة "عزم إيطاليا عى دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ".

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على "إكس" معربا عن "كل تضامني وكل دعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال المروع"، وصرح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين على هامش قمة العشرين أن بلاده "عرضت على المغرب إرسال فرق إسعاف، وهو الأهم في الوقت الحاضر، إنما كذلك مساعدتها لإعادة الإعمار".

وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر منصة "إكس" استعداد بلاده "للمساعدة بكل الوسائل الممكنة".

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "نتوجه بكل أفكارنا إلى الضحايا وعائلاتهم" مقدما "تعازي الصادقة للحكومة والشعب المغربيين".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "وقوفها إلى جانب الشعب المغربي"، كما أبدى وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل "استعداد الاتحاد الأوروبي لإمداد المغرب بالمساعدة التي يودها".

وقدم الرئيس السويسري آلان بيرسيه تعازيه للمغرب فيما أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خلية أزمة مؤكدة أنها تدرس إرسال مساعدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان موجه إلى ملك المغرب "نشاطر الشعب المغربي الصديق الحزن والحداد" مقدما "تعازيه الصادقة".

كذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "صادق تعازيه" للعاهل المغربي والشعب المغربي مؤكدا "تضامن" بلاده.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تعازيه للشعب المغربي "الشقيق" مؤكدا دعم بلاده "بكل الوسائل".

وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ "برقية تعزية" إلى المغرب.

وبدوره قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه للمغرب مبديا "حزنه الكبير لخسارة أرواح".

الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن "حزنه الكبير لخسارة أرواح والدمار" جراء الزلزال مؤكدا "استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر "إكس" التوجه "بأفكاره وصلواته إلى المغاربة" مبديا "استعدادنا لتلبية الحاجات الآنية على الصعيد الصحي"."

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تعازيه مؤكدا "تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب" المغرب.

كذلك، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد تعازيه معربا عن "ألم كبير للعواقب المأسوية للزلزال".