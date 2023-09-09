أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية المقيمين العقاريين الكويتية. وجاء في القرار:



مادة 1: تشهر جمعية المقيمين العقاريين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية «المقيمين العقاريين الكويتية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:



- المساهمة مع الجهات المختصة لوضع الاسس والقواعد والشروط الدولية شرط لا تتعارض مع قوانين الدولة في تنظيم مزاولة المهنة.

- السعي لرفع مستوى مهنة المقيمين العقاريين والدفاع عن اعضاء الجمعية وعن مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

- تبادل الخبرات محليا ودوليا مع الهيئات والجمعيات المعنية في مجال المقيمين العقاريين.

- عمل بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئات والمنظمات المعنية العالمية منها والمحلية في مجال تبادل المعلومات والتوصيات والاقتراحات المهنية.

- دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في التخصص وإبداء المقترحات الكفيلة بتطوير العمل بمهنة المقيم العقاري.

والأعضاء المؤسسون هم:



٭ علي محمد احمد المخيزيم

٭ سامي عبدالله خالد الدليجان

٭ سهيل عبدالله خالد الدليجان

٭ فيصل سليمان عبدالله الدليجان

٭ عبدالرحمن سامي عبدالله الدليجان

٭ خالد سامي عبدالله الدليجان

٭ عبدالله محمد علي الرميح

٭ سعود وليد علي الرميح

٭ الدكتور سعد احمد محمد الناهض

٭ اسامة محمد عبدالوهاب العثمان

٭ عبدالله صالح ناصر الصقعبي

٭ مضف احمد علي اظبيه

٭ قيس عبدالله ثنيان الغانم

٭ عماد علي نجف الفرج

٭ احمد عبداللطيف سليمان اللهب

٭ عبدالهادي بدر عبدالله الميلم

٭ عامر فيصل سالم البدر

٭ عبدالله مجبل محمد المطيري

٭ عمر بدر عبدالعزيز ابا الخيل

٭ عبدالله ربيع سعد العدساني

٭ سالم جلال سالم الجندل

٭ فهد عادل عبدالرزاق الصالح

٭ مشاري حمد محمد البوعليان

٭ براك سامي عبدالرحمن البسام

٭ علي طالب سيد باقر الشخص

٭ حسن محمد حسن حسن

٭ عادل محمد غلوم حسين

٭ يوسف مالك جواد الحسين

٭ محمود شاكر محمود مدوه

٭ سيد سليمان حامد جعفر القلاف

٭ يوسف علي يوسف روغني

٭ زينب احمد نعمه العنزي

٭ فاطمة خالد حمود الرومي

٭ عذاري حسين حسن

٭ احمد حسين حاجي عبد علي

٭ سارة محمد حسين المطيري

٭ روان خالد عبدالله الخباز

٭ مشاري يوسف احمد النصف

٭ محمد ابراهيم حسين العجران

٭ عبدالله عيسى عبدالله الشمالي

٭ براك عبداللطيف علي الفاضل

٭ رميح وليد علي الرميح

٭ غدير محمد عبدالله اشكناني

٭ محمد يوسف حسين القناعي

٭ احمد يوسف سلمان اليعقوب

٭ عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز المسعد

٭ عبدالعزيز اسماعيل احمد الفودري

٭ حمد جاسم علي الحساوي

٭ مبارك فؤاد مبارك المجدلي

٭ يوسف يعقوب يوسف الحاجي

٭ احمد عبدالمحسن احمد الفرحان

٭ عبدالله عارف عبدالله ال بن علي

٭ خالد وليد محمد المجدلي

٭ اماني سالم صنهات المطيري



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 اعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.