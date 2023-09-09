أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فقد أمر سموه الجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المملكة المغربية، معربا سموه عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وسائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.



وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة لإيصال تلك المساعدات.