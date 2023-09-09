أكد سفيرنا لدى المغرب عبداللطيف اليحيا سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في المغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة أمس الجمعة وأدى إلى سقوط 1037 حالة وفاة و1204 مصابين وفق أحدث حصيلة للضحايا.



وقال السفير اليحيا، في تصريح لـ «كونا»، إن السفارة أجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات المغربية المعنية للتأكد من عدم وجود ضحايا من الكويتيين الموجودين بالمغرب.



وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة لدى السفارة تفيد بأن «جميع مواطنينا الموجودين بالمغرب بخير».



من جهة أخرى، أعرب اليحيا عن تعاطف الكويت وتضامنها مع المغرب ودعمها لتجاوز آثار الزلزال المدمر، مؤكدا وجود توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بدعم الأشقاء في المملكة المغربية والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.