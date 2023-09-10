بيروت ـ خلدون قواص



عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس جلسته الأخيرة قبل انتهاء ولايته آخر شهر سبتمبر، وفي بداية الجلسة ـ التي ترأسها مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ـ أصر أعضاء المجلس بإجماع الحضور على طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين.



وكان المكتب الإعلامي في دار الفتوى أعلن عن رفض المفتي دريان رفضا قاطعا تمديد ولايته مهما كانت الظروف، لكن أعضاء المجلس الشرعي أصروا على طرح فكرة التمديد من خلال تعديل المرسوم 18 وأملوا منه الموافقة حرصا على وحدة ومصلحة المجتمع الإسلامي في لبنان.



وفي بيانه الأخير، حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية، ودعا إلى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التي أخرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، ونبه من تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.



ودعا في بيان له اثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان المسؤولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.



ورفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع التي انزلها الله.



وتوقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفق على لبنان عبر مسالك غير شرعية، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان.



ودعا إلى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة، مؤكدا ان هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.