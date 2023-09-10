

أنهى طلبة في المرحلة الدراسية الثانوية بكفاءة والتزام برنامجا تدريبيا ميدانيا صيفيا في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب تعزيزا لفرص نجاحهم عند التحاقهم مستقبلا بسوق العمل. وانخرط الطلبة على مدى شهرين ابتداء من التاسع من يوليو الماضي في ممارسة يومية مثمرة لمهارات وظيفية اكتسبوا خلالها خبرات مهنية متخصصة ودقيقة عبر الانتظام بالعمل في قسم مصادر المعلومات بمركز المعلومات والأبحاث في «كونا» ضمن خطة لهيئة الشباب لتدريب الطلبة في جهات حكومية تندرج ضمن مشروع أشمل تشترك أيضا في فعالياته التي اختتمت اليوم السبت عدة وزارات ومؤسسات رسمية أخرى. وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة قسم مصادر المعلومات في المركز ابتهال المزيني في تصريح لـ «كونا» حرص الوكالة على تسخير كوادرها كافة لتأهيل وتدريب الشباب الكويتيين على العمل الميداني وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للشباب بهذا الشأن. وأعربت المزيني عن سعادتها بإنهاء «ثلة طيبة من الطلبة المتدربين للبرنامج التدريبي العملي بإتقان وإخلاص، والذي من شأنه صقل مهارات الشباب وإبراز قدراتهم الإبداعية واستثمارها في المشاركة العملية الفعالة بالجهات الحكومية خدمة للدولة والمجتمع». وأوضحت أنه تم تدريب الطلبة في قسم مصادر المعلومات على كتابة التقارير الإعلامية ومتابعة الأخبار اليومية وتصنيف وأرشفة تلك التي تبث منها في نشرة (كونا) وعبر مصادر أخرى.



من جانبه، قال مسؤول مشروع التوظيف الصيفي للطلبة في الهيئة العامة للشباب جاسم البغلي لـ «كونا»، إن هذا المشروع يندرج ضمن الأنشطة الصيفية التي تقوم بها الهيئة وتعنى بجميع المراحل السنية للجنسين من خلال إلحاقهم بأعمال تدريبية مختلفة في وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية.



وأضاف البغلي أن فكرة هذا المشروع تركز على استثمار وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع ويمدهم بالخبرات العملية والمهارات الوظيفية المتنوعة عبر التعامل مع القطاع الحكومي المؤسسي بمفهومه الشامل.



وأكد حرص الهيئة على تقاضي الطلبة أجورا مقابل ما يقومون به من أعمال تشجيعا وتحفيزا لهم لتقديم مشاركة جادة ومنتجة ومتجددة في العمل الحكومي وصقلا لمواهبهم الميدانية، وتعميقا لتجاربهم الوظيفية.



وأعرب عن شكره للطلبة لالتزامهم وتفانيهم خلال فترة التدريب الميداني، مقدرا عاليا تعاون وكالة (كونا) وسائر الجهات الحكومية المعنية على هذا الصعيد في تسخير كل الجهود وتيسيرها كل السبل لاستفادة الطلبة من تجاربها وتقنياتها وإمكانياتها العملية، آملا توطيد هذا التعاون مستقبلا لرسم خريطة طريق لتمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الكبيرة والمتميزة تعظيما لمساهماتهم في رفعة وطنهم وتطويره وازدهاره.



من ناحيته، قال الطالب المتدرب أحمد الزير، إن العمل في فترة الصيف يعتبر فرصة لاستثمار وقت العطلة الصيفية بالعمل الإيجابي المنتج والاستفادة من تجارب الموظفين في القطاع الحكومي وتنمية المهارات والقدرات الفنية لدى الشباب الكويتي.



بدوره، وصف الطالب عبدالله الحربي العمل الميداني في وكالة (كونا) بأنه «تجربة كبيرة» لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها والاحتكاك بالموظفين واستقاء الخبرات المهنية منهم في المجال الإعلامي والإخباري وتصنيف وأرشفة المواد المختلفة بهذا المجال.



وأعرب الزير والحربي عن امتنانهما وتقديرهما لـ (كونا) لتوفيرها فرص عمل مؤقتة لطلبة مرحلة الثانوية العامة ودعمها لهم بما استلزم ذلك من تهيئة لكل الوسائل وبذل مختلف الجهود.