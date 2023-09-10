

قال النائب أحمد لاري: أتقدم بالشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على توجيهاته بتسهيل دخول العائدين من الزيارة الأربعينية من العراق في منفذ العبدلي، واللواء منصور العوضي والعقيد وليد العازمي وكافة رجال الأمن والداخلية، خصوصا العاملين في منفذي العبدلي والنويصيب على جهودهم الكبيرة.



وأضاف: ‏كما أشكر وزير التجارة وكل الإخوة بجمارك العبدلي والنويصيب وغيرهم من أجهزة الدولة على ما بذلوه من جهد لتقديم الخدمات المطلوبة، وبهذه المناسبة نؤكد ضرورة تطوير المنافذ الحدودية، وتوفير خدمات الراحة والسلامة المطلوبة في مثل هذه المواسم.



وزاد لاري: ختاما، ‏ندعو الله العلي القدير أن يديم على الكويت نعمة والأمن والأمان، في ظل حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله.