على الكويت أن تراجع الهبات والمنح والقروض المليونية التي ذهبت إلى دول لا تستحقها





أكد النائب خالد المونس أن بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي والذي دعا فيه العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ورفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولتنا هو أكبر رد على محاولة صناعة المشاكل والالتفاف على القرارات الدولية.



وأضاف المونس نشعر منذ مدة بتحركات تفتقد حسن النية من الجانب العراقي في هذا الملف بداية من الاستفزازات المستمرة باختراق مياهنا الإقليمية ومؤخرا صدور حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان اتفاقية خور عبدالله وعلينا أن نتعامل مع هذه الممارسات بسرعة ترسيم الحدود وفق مصالحنا العليا.



واختتم المونس قائلا: على الكويت أن تراجع الهبات والمنح والقروض المليونية التي ذهبت إلى دول لا تستحقها، مثمنا مواقف مجلس التعاون الخليجي تجاه الكويت والذي يعتبر صمام الأمان لنا بعد الله سبحانه وتعالى في ظل هذه المتغيرات العالمية المليئة بالصراعات والأحقاد.