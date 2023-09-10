

صدر مرسوم بتعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مرسوم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.



وتضمن المرسوم:



مادة أولى



يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم 37 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:



«وتدرج الاعتمادات المالية للمركز وتعاقداته ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكوميـــــة بعــــد التنسيـــق بين الوزير المختص ووزير الماليـــة، وذلك اعتبارا من ميزانية السنـــة الماليــة 2024/2025».



مادة ثانية



على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.