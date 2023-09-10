اتفقت جمعية المهندسين الكويتية ونقابة المهندسين الأردنيين على الربط الإلكتروني بينهما وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في مجالات الاعتماد الأكاديمي للجامعات الكليات الهندسية في البلدين الشقيقين.



جاء ذلك في ختام زيارة رسمية لوفد من نقابة المهندسين الأردنيين إلى جمعية المهندسين الكويتية مساء الخميس في إطار زيارته إلى الكويت للقاء المهندسين الأردنيين.



وأكد أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي، خلال استقباله الوفد، أن جمعية المهندسين الكويتية لن تتوانى في تذليل كل العقبات التي تواجه الزملاء العاملين في الكويت وأنها على استعداد للربط الإلكتروني الذي اقترحه الزملاء الأردنيون للارتقاء بأساليب اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، مضيفا أن علاقاتنا مع نقابة المهندسين الأردنيين وتسهيل إجراءات مزاولة المهنة لهم في الكويت موضع اهتمام مجلس إدارة الجمعية.



بدوره، قدم رئيس لجنة اعتماد المؤهلات الهندسية في جمعية المهندسين الكويتية د.أحمد أمين ومستشار اللجنة د.علي الشمري عرضا عن آليات الاعتماد في الجمعية للمؤهلات الهندسية لمنح مزاولة المهنة الهندسية في الكويت.



واستعرض الشمري التعاون القائم مع نقابة المهندسين الأردنيين، مبديا الاستعداد للتعاون في اعتماد الجامعات الأردنية الجديدة مع التركيز على تنفيذ متطلبات الاعتماد من قبل لجنة الاعتماد الكويتية الوطنية للمؤهلات الهندسية في الجمعية والتوافق مع أسس من العضوية للمهندسين في جمعية المهندسين الكويتية.



من جانبه، قدم رئيس الوفد الأردني عضو مجلس إدارة النقابة د.ابراهيم العدوان شرحا عن تطورات العملية التعليمية للقطاعات الهندسية، لافتا إلى التركيز مؤخرا على التعليم الهندسي ـ التطبيقي ليلبي متطلبات العصر.



كما قدم أمين عام النقابة الأردنية م.علي ناصر شرحا عن آلية العمل في النقابة وعرض بعض العقبات التي تواجه بعض الزملاء خريجي الجامعات الخاصة والحكومية في الكويت.



وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على تطوير التعاون والقيام بزيارات مشتركة بين الجانبين للوقوف على تطورات مزاولة المهنة الهندسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية للتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة من العلاقات بين البلدين الشقيقين.