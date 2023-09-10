أحمد مغربي



في أكبر ترسيات لعقود منذ أشهر في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية، علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق للقطاع النفطي على 8 تمديدات للعقود وأوامر تغييرية وترسيات لمناقصات بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 152.3 مليون دينار.



وتفصيليا، قرر «جهاز المناقصات» الموافقة لشركة البترول الوطنية على ترسية المناقصة الخاصة بخدمات الصيانة الكهربائية ومناطق تشغيل سوائل الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي على إحدى الشركات المحلية بقيمة بلغت 28.78 مليون دينار، وكذلك ترسية مناقصة صيانة المعدات وأنظمة التحكم داخل مناطق عمليات الشركة بمصفاة ميناء الأحمدي بما قيمته 43.33 مليون دينار لمدة 63 شهرا.



كما أقر الجهاز الموافقة على التمديد الثاني لعقد مناقصة أعمال تنظيف وتصليح ودهان الخزانات والصهاريج ومرافق إنتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي لمدة 6 أشهر مع زيادة على قيمة العقد بمبلغ 1.47 مليون دينار.



ووافق جهاز المناقصات على طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة الخاصة بإصلاح وصيانة صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في المصافي الثلاثة لمدة 6 أشهر بتكلفة تصل إلى 900 ألف دينار، وأقر مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على إصدار الأمر التغييري الرابع بزيادة 3.08 ملايين دينار لصيانة أجهزة وأنظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء الأحمدي.



من جهة ثانية، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية والمختبرات التشغيلية ومحطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق شركة نفط الكويت ومحطة صيانة وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت بـ 19.6 مليون دينار، وترسية مناقصة صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في شمال وغرب الكويت بـ 45.37 مليون دينار، ووافق «المناقصات» على طلب التمديد الثالث لعقد تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت لمدة 6 أشهر على أساس شهر بشهر بنحو 9.2 ملايين دينار، والموافقة على إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة 563.17 ألف دينار لزيادة المبلغ الاحتياطي المخصص لبند التكويت.