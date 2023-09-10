مئات الآلاف من القتلى وملايين من المشردين. الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سورية منذ سنوات جلبت معاناة لا حصر لها إلى البلاد، وتشتد الأمور صعوبة على وجه الخصوص على أولئك الذين فقدوا بصرهم، ومع ذلك تبعث قرية في الشمال الغربي بريق أمل لهؤلاء المكفوفين.



«نور» هو اسم القرية المميزة للغاية في شمال غرب سورية، والتي يمكن اعتبارها «قرية المكفوفين»، وقد تم بناء هذه القرية من أجل أولئك الذين فقدوا بعض أو كل بصرهم خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، وحتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات، تشكل الحياة في سورية تحديا بالنسبة لهم.



يقول عامر جراد عمدة القرية، وهو أيضا أحد المكفوفين «بالنسبة لنا نحن المكفوفين الوضع في هذا البلد أسوأ. يعتمد المكفوفون على مساعدة الآخرين، خاصة في منطقة حرب مثل سورية».



تعيش حاليا نحو 100 عائلة في قرية «نور»، وداخل كل عائلة منها يوجد شخص واحد على الأقل يعاني من ضعف البصر أو فقدانه كليا. ويضيف جراد أن هناك مساحة في القرية تتسع لنحو 80 منزلا إضافيا.



منذ أبريل 2020 أصبحت «نور» موطنا للأشخاص الذين فقدوا بصرهم بسبب الحرب أو الذين أصيبوا بالعمى أو ضعف البصر منذ ولادتهم. ومع ذلك لا يعيش هناك سوى نسبة ضئيلة للغاية من المكفوفين السوريين. وبحسب الهيئة الصحية المسؤولة في إدلب شمال غربي البلاد، يعيش في محافظة إدلب وحدها ما يقرب من 2000 شخص من المكفوفين وضعاف البصر.