جدد بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال التواجد في مقر جمعية المحامين الكويتية بهدف رفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى منتسبيها، وتعريفهم أكثر بخدماته ومنتجاته وآخر عروضه المميزة.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان: «إن KIB يسعى بشكل دائم إلى استغلال كافة الفرص ليكون قريبا من عملائه باختلاف شرائحهم، من أجل تعريفهم بأنواع المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، والحلول المبتكرة التي تواكب متطلباتهم وأسلوب حياتهم، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها».



وأضاف أن KIB، وفي إطار دعمه الحيوي لحملة «لنكن على دراية»، عمل على تعزيز معرفة أعضاء جمعية المحامين بأهمية الخدمات والمنتجات التي يوفرها القطاع المصرفي في الكويت، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم المالية والمصرفية، مثل أنواع وسبل التمويل، أنواع البطاقات المصرفية المختلفة، برامج الاستثمار المتنوعة وأفضل الحلول التي تجنبهم عمليات الاحتيال المالي، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية الخاص بالبنك.



وأكد الشعلان أن KIB يحرص على اختيار مواقع استراتيجية ومميزة، مثل مقر جمعية المحامين الكويتية، لتنظيم مبادرات وفعاليات التوعية المجتمعية، انطلاقا من إيمانه بضرورة أن تكون هذه الفئة على درجة عالية من الوعي المالي والمصرفي.



واختتم تصريحه متوجها بالشكر إلى إدارة جمعية المحامين الكويتية لما توفره من فرص لتواجد البنك في مقرها، مشيدا بالإقبال الكبير الذي لاقته هذه المبادرة من أعضاء ومنتسبي الجمعية، مؤكدا، في الوقت نفسه، مواصلة دعمه لحملة «لنكن على دراية» وأهدافها، عبر مثل هذه الأنشطة المهمة والمتقدمة كجزء من برنامجه الرائد للمسؤولية المجتمعية.