في إطار سعيه المتواصل لتلبية احتياجات عملائه وتقديم أفضل الحلول والمزايا الحصرية لهم، يحث بيت التمويل الكويتي (بيتك) عملاءه على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية وبطاقات الخصم - بطاقة حسابي مسبقة الدفع - داخل الكويت وخارجها من خلال برنامج «مكافآت بيتك» لكسب النقاط على كل عملية شراء تبدأ من دينار، ويمكن استخدام النقاط لاحقا في عمليات شراء أخرى من الشركات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك»، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق «مكافآت بيتك» للهواتف المحمولة أو الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.



ويأتي البرنامج ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، فمقابل كل دينار مشتريات داخل أو خارج الكويت، يكسب العميل عدد نقاط تصرف في مشتريات أخرى من مجموعة تضم أكثر من 200 شركة ونقاط بيع.



كما أن جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال النقاط من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة.



وهناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لاستخدام برنامج «مكافآت بيتك» للمرة الأولى تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل التطبيق لأول مرة على 1000 نقطة، ومزايا أخرى لاستخدام التطبيق تشمل اكتساب نقاط مضاعفة على العمليات الشرائية الدولية خلال فترة الصيف من 1 يونيو الى 31 أغسطس.



ويضم البرنامج مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من قطاعات مختلفة وبمشاركة أكثر من 200 شركة، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.



وهناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية التي يمكن للعميل الحصول عليها، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية وفئة البطاقات الخضراء ويستطيع عملاء جميع الفئات اكتساب النقاط من جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 48 ساعه بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.



ويستطيع عملاء فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية من تحويل نقاط «بيتك» إلى برامج مكافآت أخرى مثل نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج Miles&Smiles التابع للخطوط الجوية التركية، وبرامج ولاء مجموعة حبشي شلهوب، كما يمكن لعملاء هذه الفئتين من استبدال النقاط المكتسبة في شراء تذاكر السفر، حجوزات الفنادق، تأجير السيارات إضافة إلى ميزة التبرعات إلى اللجان والجمعيات الخيرية، إضافة إلى ذلك يمكن لأعضاء مكافآت «بيتك» استبدال النقاط المكتسبة في نقاط البيع المشاركة وتزويد سياراتهم بالوقود في محطات شركة الأولى للوقود.



ويأتي البرنامج في أعقاب تطويرات عديدة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل او الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة، وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام، حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر، حيث أطلق «بيتك» منتجات بطاقات ائتمان «نادي الواحة»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتشمل: بطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد ايليت نادي الواحة الائتمانية حصريا لعملاء الخدمات المالية الخاصة، وبطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد نادي الواحة الائتمانية والمخصصة لعملاء التميز والرواد ولمن تنطبق عليه الشروط.



علاوة على ذلك، أتاح «بيتك» أحدث أساليب الدفع محليا وعالميا للعملاء، ومنها خدمة الدفع بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية وذلك بالتعاون مع أكبر 3 تطبيقات تقنية عالمية Samsung Pay, Fitbit, Garmin وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد وتعمل على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية NFC وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي iOS وAndroid.



والجدير بالذكر أن «بيتك» أطلق عدة حملات لتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية آخرها كانت حملة (بطاقتك.. بوابة أحلامك) بالتعاون مع فيزا والتي من خلالها يستطيع العملاء التمتع بتجربة مصرفية استثنائية والعديد من فرص الفوز بجوائز قيمة، وتؤهل الحملة كذلك 15 عميلا للفوز برحلة الأحلام من خلال 3 سحوبات طوال فترة الحملة.



كما كان «بيتك» قد أطلق حملة ترويجية خاصة لعملائه من حملة بطاقات «بيتك» ماستركارد المصرفية بالتعاون مع كل من شركة ماستركارد العالمية وشركة محمد حمود الشايع وشركة مباني (مجمع الأفنيوز) وفندق والدورف أستوريا، حيث يحصل كل فائز على باقة للاستمتاع بتجربة فريدة في مجمع الأفنيوز، تتضمن باقة الفوز إقامة لمدة ليلتين في الفندق مع مرافق واحد، إضافة إلى بطاقة هدايا الشايع برصيد 5 آلاف دينار للتسوق بها في محلات الشايع في الأفنيوز.