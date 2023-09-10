محمود عيسى



ذكرت شركة ماركت ريسيرتش أن سوق الروبوتات الصناعية العالمية سيرتفع بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% مسجلا زيادة بنحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2023 و2033، ليصل في نهاية الفترة الى 56.17 مليار دولار.



وقالت الشركة في تقرير تضمن رؤى السوق المستقبلية انه من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الأتمتة والكفاءة في التصنيع والعمليات الصناعية إلى دفع نمو سوق الروبوتات الصناعية بقوة خلال السنوات العشر المقبلة.



وقالت شركة ماركتس ريسيرتش، وهي مزود رئيسي لأبحاث السوق والاستخبارات التنافسية، ان الروبوتات الصناعية عبارة عن آلات متطورة تستخدم في المصانع والصناعات، وهي مزودة بأذرع ميكانيكية وأدوات تحكم ذكية تسمح لها بالقيام بوظائف مثل اللحام والتجميع وغيرها من المهام الخطرة.



وتعتبر هذه الروبوتات أفضل من الوسائل الأخرى لأداء العمل لأنها فائقة الدقة ولا يصيبها الإعياء أبدا، ما يعني أنها تستطيع العمل بشكل أسرع وأكثر دقة. كما أنها توفر المال بمرور الوقت لأنها ليست بحاجة إلى رواتب أو فترات راحة، واكثر من ذلك، فانه يمكن للروبوتات التعامل مع المهام الخطيرة، ما يجعل أماكن العمل أكثر أمانا للأشخاص المعنين في مواقع العمل.



ويتم تعزيز نمو سوق الروبوتات الصناعية من خلال عدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها الطلب القوي لزيادة الأتمتة في التصنيع لأغراض تعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف العمالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى تحسين جودة المنتج، والسلامة في مكان العمل، والقدرة على التعامل مع المهام الخطرة تعمل على تعزيز اعتماد الروبوتات الصناعية.



وقال التقرير إن الأسواق الأوروبية تستحوذ حاليا على حصة سوقية قدرها 4.1 مليارات دولار او ما نسبته 23.4% من هذه السوق، وتليها أسواق اميركا الشمالية والمتوقع ان تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 19.2% في عام 2023. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية نحو 3.5 مليارات دولار في نهاية عام 2023.



ومن المتوقع أن تبلغ الحصة السوقية المجمعة لأكبر ثلاث دول نحو 53%، ومن المتوقع أن تسيطر الصين على حصة قدرها 27.8% في عام 2023، مشيرا إلى أن سوق الروبوتات الصناعية يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع الطلب على الأتمتة في التصنيع، وارتفاع الطلب على الدقة، والتقدم التكنولوجي.



ويقول خبير في شركة ماركت ريسيرتش ان سوق الروبوتات العالمي يتميز بوجود العديد من اللاعبين الكبار والصغار في السوق على حد سواء. ويبتكر كبار اللاعبين في صناعة الروبوتات استراتيجيات فريدة لتمييز أنفسهم في سوق الروبوتات الصناعية التي تشهد احتدام المنافسة. وتستعد الشركات من امثال ميتسوبيشي الكتريك وايه بي بي وغيرهما من العلامات التجارية البارزة للقيام بنشاط كبير لتأسيس وضمان حضور قوي لها في هذا القطاع من السوق.



وينبغي على اللاعبين الرئيسيين في السوق أن يهدفوا إلى توسيع تواجدهم العالمي من خلال إنشاء مرافق التصنيع ومكاتب المبيعات ومراكز الخدمة في جميع أنحاء العالم، مع امكانية الوصول إليهم في مناطق مختلفة من خلال الشراكات والمكاتب المحلية، مع بناء شبكات قوية أيضا مع الشركاء والموردين والموزعين. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تقليل تكاليف الإنتاج، وتخصيص المنتجات لتناسب الاحتياجات المحلية، وتوفير دعم أفضل للعملاء.



ويتخصص عمالقة السوق في بناء الروبوتات التي يمكن استخدامها في جميع الاحتياجات اللازمة لمختلف الصناعات، ويصممون هذه الروبوتات للتعامل مع مهام معينة، ما يجعلها قابلة للتكيف مع عمليات الإنتاج المختلفة. ومن خلال التعاون الوثيق مع العملاء، تقوم هذه الشركات بتطوير حلول أتمتة مخصصة تساعد الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة، فضلا عن خفض التكاليف، والمحافظة على جودة المنتج العالية، وتعزيز السلامة.



وبحسب المستخدم النهائي يشمل التقسيم الفضاء والدفاع وصناعة السيارات والمواد الكيميائية والكهرباء والإلكترونيات والأطعمة والمشروبات والرعاية الصحية والتعدين والنفط والغاز والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتخزين وغيرها، ويشمل التوزيع الجغرافي كلا من أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وشرق آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.