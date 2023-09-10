انطلاقا من التزامه المستمر بدعم الكفاءات الوطنية في صفوف قياداته، أعلن بنك برقان تأسيس وحدة التحول الاستراتيجي بقيادة مناف خالد المنيفي، إلى جانب مسؤولياته الحالية كمدير عام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ومن خلال مركزه، سيقود المنيفي جهود التحول والتغيير الاستراتيجي للبنك على نطاق أوسع ويشرف على جميع مبادرات التغيير المستقبلية.



ويأتي إنشاء وحدة التحول الاستراتيجي بعد موافقة مجلس إدارة بنك برقان، انطلاقا من تفهمه للحاجة إلى التغيير الاستراتيجي بهدف الحفاظ على مستويات نمو عالية ونجاح مستمر في سوق يشهد تطورا متسارعا.



وسيسهم المكتب الجديد بدور محوري في مساعدة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال تتبع مراحل التقدم ضمن الخطة المعتمدة، إلى جانب ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالوقت، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بجميع مبادرات التغيير المقبلة.



وتأتي هذه الخطوة بعد استعراض رؤية البنك الذي قامت به شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الاستراتيجية، بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، ومن خلال قيادته لجهود التحول والتغيير، سيكون دور المنيفي أساسيا بعمليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والإسهام في ترسيخ مكانة البنك والمضي قدما نحو زيادة حصته والارتقاء بمزاياه التنافسية وموقعه في السوق.



وبهذه المناسبة، أعرب المنيفي عن شكره لمجلس إدارة بنك برقان وإدارته التنفيذية على هذه الثقة الكبيرة به.



بدوره، أشاد بنك برقان بالخبرات الكبيرة التي يتميز بها المنيفي، مشيرا إلى أنه سيسهم في مساعدة البنك على تحقيق المزيد من النمو، والتركيز على أهداف التغيير الاستراتيجي وتحسين مستوى الأداء العام.