القاهرة - ناهد إمام



أكد أ.د.محمود هويدي مستشار رئيس جامعة الفيوم لشؤون ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، أن الاستثمار في التعليم جيد وجاذب للمصريين في الداخل والمغتربين، ويتمتع بالتنافسية العالية.



وقال هويدي، في لقاء «الأنباء»، إن الاستثمار في التعليم لابد أن يتضمن برامج تطبيقية ذات دلالة في المجتمع، ويتضمن كافة أنماط التعليم الفني العالي والمتوسط في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.



وأضاف: «السوق الأوروبي يحتاج إلى مهارات في التعليم والكليات والصناعات التكنولوجية».



وأشار إلى أن التعليم الفني يتضمن الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتسويق المتطور، وغيرها من تميز وجودة، من خلال برامج توفر احتياجات ليس السوق المحلي فقط ولكن أيضا الأسواق الدولية والإقليمية.



وأكد محمود هويدي أن الاستثمار في التعليم الفني لابد أن يكون غير تقليدي، بمعنى أن يتضمن 60% من الدراسة برامج عملية تدريبية على أرض الواقع في كل قطاع والنسبة الباقية الـ 40% فقط للدراسة الأكاديمية، للحصول على خريج ذي خبرة عملية وقادر على العمل سريعا وفقا لمتطلبات السوق، مشير إلى أن التعليم الفني ليس المقصود به تغطية احتياجات المصانع فقط، ولكن جميع المجالات ومنها السياحة وغيرها.



وأكد أهمية جودة التعليم، وإدخال مناهج دراسية جديدة، التي تهدف من خلال القيام على تطبيقها وتنفيذها تحسين البيئة التعليمية، وتكون الغاية منها وهدفها إخراج جيل مثقف يقوم على البحث والتفكير، وتخريج أنماط ذات مهارات عالية وشخصية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع أيضا.