أعربت جمعية الهلال الأحمر عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي الشقيق جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب.



وقالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس لـ «كونا» ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الأحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت البرجس ان الجمعية على أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي الشقيق وتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضررين جراء الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.



وأضافت ان الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء والأصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المتضررين وإنقاذ ضحايا الزلازل.