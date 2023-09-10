أصدر اتحاد المهرجانات المسرحية العربية الدولية البيان التأسيسي لتدشين الاتحاد، والذي تم إعلان تأسيسه من القاهرة، خلال أنشطة المهرجان التجريبي بدورته الـ 30. وأهم القرارات التي جاءت في البيان: اختيار القاهرة مقرا للاتحاد، اختيار أ.د.سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي رئيسا للاتحاد في دورته التأسيسية، اختيار السفير علي مهدي رئيس مهرجان البقعة الدولي للمسرح أمينا عاما للاتحاد، تكليف الرئيس والأمين العام بإعداد لائحة عمل الاتحاد ووضع مشروع النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح التنظيمية له، والعمل على بناء قاعدة بيانات مكثفة لاستكمال مرحلة تأسيس الاتحاد، وما يتطلبه من المراسلات والاتصالات مع المهرجانات المسرحية العربية الدولية، الإعداد والتحضير لعقد لقاء موسع (مؤتمر عام) في أقرب فرصة ممكنة، والتشاور مع اللجنة التأسيسية في المكان والموعد، وكذلك تنظيم وعقد اجتماع للجنة التأسيسية في أقرب فرصة بحضور رؤساء ومديري المهرجانات العربية الأخرى لضمان مشاركة واسعة.