القاهرة - محمد صلاح



شهد الوسط الفني في مصر حالة من الجدل، خلال اليومين الماضيين بعد تداول لائحة لأجور الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي منسوبة إلى اتحاد منتجي الدراما (حديث التأسيس)، تم تأسيسه منذ شهر ويضم 18 شركة إنتاج مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتباينت الآراء بشأن الأجور بين مؤيد ومعارض رغم عدم ظهور أي جهة رسمية حتى الآن تعلن مسؤوليتها عن وضع هذه الأرقام في حين أصدرت نقابة المهن السينمائية وعدد من الشعب الفنية بيانات، تعقيبا على اللائحة المتداولة، وتصدى عدد من النجوم لرفض ما تم نشره في هذه اللائحة ووصفوها بـ «المفبركة» وغير صحيحة.



وقسمت اللائحة المتداولة النجوم إلى فئات، وحددت أجر الفئة الأعلى بحد أقصى 25 مليون جنيه في المسلسلات المكونة من 30 حلقة، وضمت النجوم: كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد مكي وأحمد حلمي وأحمد السقا وتامر حسني ومحمد رمضان، بينما لا يزيد أجر خالد النبوي ومصطفى شعبان وعمرو سعد ودنيا سمير غانم ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي ويسرا ونيللي كريم عن 15 مليون جنيه.