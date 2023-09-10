دمشق- هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية أماني الحكيم ابنة المخرج والفنان الشهير مظهر الحكيم، أن والدها تجاوز مرحلة الخطر، وأنه بصحة جيدة وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، وكان إلى جانبه الفنان والمطرب نقيب الفنانين محسن غازي يغني له لإضفاء جو من المرح والفرح لزميله والتخفيف عنه.



وقالت أماني: شكرا للنقيب محسن غازي وللأسرة الإسعافية بالمشفى، وبفضل الله، وفضلهم، تجاوز والدي المراحل الحرجة، وهو الآن بالقسم الخاص يتعافى.



كما قام الفنانون بزيارته للاطمئنان على صحته، مطالبين بالكشف عن وضعه الصحي، كما أشادوا بالتصرف الراقي من قبل نقيب الفنانين محسن غازي ومتابعته لحالته الصحية.