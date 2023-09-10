يعقوب العوضي



أعلن نادي النصر عن توقيع عقود محترفيه للفريق الأول لكرة اليد للموسم المقبل المصري محمود نعمان وطارق قاسيموفيتش من البوسنة، وذلك ضمن خطة النهوض باللعبة، حيث وقع المحترفان عقديهما في مقر «العنابي» بحضور رئيس النادي خالد الشريدة إلى جانب رئيس جهاز كرة اليد ضاري الهاملي ورئيس الألعاب الفردية سلطان المطيري ومدير اللعبة بالنادي فالح الزعبي والمدير الفني مناور دهش.



ومن المقرر أن ينطلق اليوم في الـ 4.00 مساء مهرجان الأشبال (تحت 13 سنة) بنادي النصر، وذلك بمشاركة 4 فرق محلية هي: النصر وكاظمة والقادسية وخيطان، حيث يركز الجهازان الإداري والفني على صقل المواهب وتنميتها مبكرا والعمل على تأسيس فرق ذات مستوى عال من خلال المهرجانات الودية للاعبين الأشبال.



إلى ذلك، أنهي منتخبنا الوطني للأشبال تدريباته اليومية ومعسكره الداخلي في «أرينا مول» بمدينة صباح الأحمد البحرية بنجاح، حيث اشتمل المعسكر على بطولة ودية مصغرة بين منتخباتنا الوطني (أ، ب، ج) والتي تميزت بحضور رائع من ذوي اللاعبين ومحبي ومتابعي اللعبة والعديد من أعضاء وإداريي لعبة اليد في مختلف الأندية، وشهدت ختاما رائعا تحت رعاية رئيس الاتحاد أحمد الشحومي.



وستستأنف تدريبات منتخب الأشبال بعد 14 يوما، كما سيتابع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مشعل العدواني والجهاز الإداري بقيادة شاكر آرتي مستجدات اللاعبين مع أنديتهم لحين استئناف التدريبات من جديد بعد أسبوعين، وذلك حسب الخطة المرسومة من اتحاد اللعبة، وقد أقام آرتي والعدواني حفلا بسيطا في ختام التدريبات للاحتفال مع اللاعبين بنهاية القسم الأول من الأعداد بنجاح.