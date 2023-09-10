مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني برنامجه الإعدادي في معسكره في الإمارات بوتيرة متصاعدة على فترتين لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وكان «الأزرق» قد حقق فوزا معنويا على منتخب البحرين 3-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتها مساء الخميس الماضي على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي ضمن خطة الفريقين لخوض التصفيات الدولية، حيث نجح منتخبنا في فرض سيطرته على المباراة مبكرا بعد أن تقدم أحمد الظفيري بهدف أول في الدقيقة (4) ولم تكن ردة فعل الأحمر البحريني على مستوى الطموح، لينتهي الشوط الأول لصالح الأزرق. وفي الشوط الثاني، أضاف شبيب الخالدي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين



(56 و65) ولم تفلح كتيبة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي في التعبير عن نفسها، إلا في مناسبة واحدة، بهدف قلص الفارق إلى هدفين.



وقد انعكس فوز منتخبنا بالإيجاب على الشارع الرياضي ومن قبله الجهازان الفني والإداري، حيث يعطى مؤشرا على أن خطة إعداد «الأزرق» تسير في الاتجاه الصحيح خصوصا فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الذي وضعه اتحاد كرة القدم وهو تحسين التصنيف الدولي الحالي (137)، إذ من المتوقع أن يرتقي منتخبنا لموقع أفضل مع ختام فترة التوقف الدولي الحالية، وأيضا مواصلة سلسلة إيجابية للغاية من حيث النتائج، فالمباراة كانت اللقاء الدولي الـ12 لمنتخبنا دون خسارة، وعلى مستوى النتائج الثنائية فقد نجح «الأزرق» في فك عقدة «الأحمر» البحريني، إذ يرجع آخر انتصار على البحرين في 2013 في مباراة ودية أقيمت في الكويت، بينما تواجها بعدها في 7 لقاءات، حيث تعادلا مرتين وفازت البحرين في 5 مرات.



بدوره، أشاد رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين بأداء «الأزرق» وروحه القتالية وأدائه الفني اللذين ظهرا خلال المباراة، مضيفا ان اللاعبين قدموا أداء متميزا وبتركيز عال واستحقوا الفوز على المنتخب البحريني.



وأكد الشاهين قدرة لاعبي المنتخب الكويتي على تحقيق المزيد من الانتصارات والتألق في المنافسات المقبلة، ولافتا إلى أن هذا الفوز سيعزز ثقة اللاعبين ويمنحهم الدافع والحماس لمواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.



ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا غدا مع منتخب قيرغيزستان في ثاني ودياته الدولية بمعسكر دبي، وذلك بدافع مواصلة الانتصارات تعزيزا لثقافة الفوز وليختتم معها معسكره الحالي بأريحية فنية ومعنوية.