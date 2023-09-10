عبدالعزيز جاسم



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم للاعبين خلال الأيام الماضية بسبب توقف دوري زين نظرا لمشاركة اللاعبين مع منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي في فترة التوقف الدولي «فيفا دي» وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.



إلى ذلك، أجرى المدرب محمد إبراهيم عملية جراحية في العين تكللت بالنجاح لكنها لن تمنعه من العمل مع الفريق خلال الأيام المقبلة واستئناف الدوري يوم 27 الجاري.



واستعدادا لمباريات الجولة الثالثة من الدوري قرر الأصفر خوض 3 مباريات ودية مع فرق الساحل والسالمية وبرقان للمحافظة على مستوى أداء الفريق في المباريات وعدم تراجع المخزون البدني للاعبين جراء فترة التوقف التي تقارب الشهر.



كما يسعى الجهاز الطبي لتجهيز لاعبيه المصابين وفي مقدمتهم مبارك الفنيني الذي تعرض لتمزق عضلي بانطلاق مباريات الدوري أمام خيطان، كما يواصل محمد خليل وعبدالعزيز وادي مرحلة التأهيل.