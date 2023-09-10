أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي انضمام النادي لعضوية منظمة تنمية رياضة الهوكي على الجليد في الدول الإسلامية والتي تتخذ من مدينة كازان الروسية مقرا لها بهدف تعزيز دور رياضة هوكي الجليد الكويتية بمحيطها الإسلامي.



وقال العجمي في تصريح صحافي إن هذا الانضمام سيعمل على تطوير العلاقات الرياضية بين النادي الكويتي الذي يشرف على هذه الرياضة والمنظمة الرياضية التي تضم عددا كبيرا من اتحادات اللعبة في الدول الإسلامية، منوها بجهود رئيسها الروسي نائل ماجانوف وحرصه على تطوير اللعبة في الدول الإسلامية.



وذكر أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين، لاسيما بالمشاركة في البطولات التي تشرف عليها هذه المنظمة، فضلا عن توفير معسكرات رياضية لفرق الكويت للرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية في مقر المنظمة بجمهورية تتارستان الروسية والتي توجد بها عدد من ساحات الجليد وساحات التزلج المتطورة.



وأوضح انه وبصفته رئيسا للاتحاد العربي لهوكي الجليد وللحنة الخليجية للعبة، تم أيضا توقيع مذكرة تعاون مع المنظمة الإسلامية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين وتبادل الخبرات بين هذه المؤسسات الرياضية، كما أكد الحرص على بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية والقارية والإقليمية لدعم الشباب الرياضي الكويتي والخليجي والعربي من ممارسي هذه الرياضة الأولمبية الشتوية بما يعمل على الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات العربية والإسلامية.