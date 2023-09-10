حطم المهاجم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحلة بيليه كأفضل مسجل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم، رافعا رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1 أمس الأول في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.



واستهل ابن الحادية والثلاثين عاما المباراة مشاركا بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفا.



وقال نيمار بعد الفوز «أنا سعيد جدا ولا أجد الكلمات، لم أتوقع أبدا بلوغ هذا الرقم القياسي، بدءا من هذه اللحظة أريد القول إن تحطيم الرقم لا يعني أنني أفضل من بيليه أو من أي لاعب آخر في المنتخب»، مضيفا «أريد دوما كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية، واليوم هذا ما فعلته».



وكان بيليه، الذي توفي ديسمبر عن 82 عاما، سجل 77 هدفا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي (فيفا).



وفي مباراة ثانية، فازت الأوروغواي في المباراة الأولى رسميا تحت إشراف مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على ضيفتها تشيلي 3-1.



دفع بييلسا، الذي قاد تشيلي بالذات بين 2007 و2011، بتشكيلة شابة غاب عنها المهاجمان المخضرمان إديسون كافاني ولويس سواريز.



وافتتح لاعب وسط ريفربلايت الأرجنتيني نيكولاس دي لا كروس التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يعزز لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي النتيجة قبل الدخول إلى الاستراحة (45+2)، ومن هجمة مرتدة على الجهة اليسرى لمهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييز مرر إلى دي لا كروس الذي لم يخطئ من مسافة قريبة (71). وقلصت تشيلي الفارق بعد ثلاث دقائق عبر لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال، بعد ارتداد رأسية دييغو فالديس من العارضة.



وعبر بييلسا عن سعادته من لاعبيه الشبان «أحب أسلوب اللاعبين الأوروغويانيين. أسلوب اللعب يفرضه اللاعبون وليس المدرب».