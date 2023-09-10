نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة الحملة التوعوية «لنكن على دراية» للبادل، التي جمعت بين الأنشطة الرياضية والتوعية المصرفية المالية، في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز الثقافة وتحقيق الشمول المالي في الكويت، موفرا بذلك نشاطا جاذبا للمشاركين للمنافسة الرياضية وتطوير ثقافتهم المالية والمصرفية في الوقت ذاته.



وأقيمت البطولة على ملاعب أكاديمية «أوشن بادل» بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء الكويت، استعرضوا مهاراتهم وتنافسوا في أجواء ممتعة.



واغتنم البنك الأهلي الكويتي هذه الفعالية الرياضية لتأكيد دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية المالية التي ينظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تستمر للعام الثالث على التوالي، بهدف تعزيز الثقافة المالية.



ونظم البنك على هامش البطولة مسابقات تتضمن أسئلة توعوية مصرفية تتعلق بسلسلة مواضيع الحملة، ليضمن بذلك أن المشاركين استمتعوا بوقتهم، واكتسبوا أيضا رؤية قيمة حول مختلف جوانب الأعمال المصرفية والمالية، بحيث شملت الأسئلة مجالات عدة، مثل الادخار والاستثمارات والقروض ومواجهة الاحتيال المصرفي والمالي وغيرها.



وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت لؤي مقامس عن سعادته بتنظيم هذه البطولة، مؤكدا التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية في الكويت، قائلا: «نؤمن بأن المعرفة قوة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإدارة الشؤون المالية الشخصية، وقد أتاحت لنا بطولة البادل فرصة فريدة للتواصل مع عملائنا وأفراد المجتمع، والجمع بين المنافسة الرياضة ونشر الوعي المالي والمصرفي في الوقت نفسه».



وسلط مقامس الضوء على التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم حملة «لنكن على دراية» وتأثيرها على المجتمع، موضحا: «من خلال مبادرات عدة مثل بطولة البادل، نهدف إلى خلق بيئة يشعر فيها الأفراد بالثقة والتمكن لاتخاذ قرارات مالية صحيحة، ونسهم من خلال تعزيز الثقافة المالية بتحقيق الشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع».



ويأتي ذلك في وقت يلتزم البنك الأهلي الكويتي بتقديم المحتوى التعليمي من خلال قنوات مختلفة للترويج لحملة «لنكن على دراية»، بحيث يواصل استخدام موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات القيمة والتفاعل مع مجموعة واسعة من المتابعين، وسط مشاركة كبيرة في فعاليات الحملة، كمبادرة فريدة من نوعها ومؤثرة للمساهمة بالتوعية المالية على صعيد المنطقة. ويعزز نجاح بطولة البادل التزام البنك الأهلي الكويتي بتمكين الأفراد وتثقيفهم على المستوى المالي والمصرفي، إذ يسعى من خلال الجمع بين الأنشطة الرياضية ونشر الثقافة المالية إلى توفير نهج شامل للتنمية الشخصية لجميع أفراد المجتمع.