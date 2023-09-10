الدوحة - فريد عبدالباقي



دعم الدحيل القطري صفوفه بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لمدة موسم واحد قادما من صفوف أستون فيلا حتى الصيف المقبل.



ويأتي التعاقد مع كوتينيو، ليكون بديلا للبلجيكي إدميلسون جونيور، الذي يغيب عن الدحيل منذ فبراير الماضي بسبب إصابة قوية تعرض لها على مستوى الركبة، وأجرى عملية جراحية في لندن، قبيل انطلاق الموسم الحالي.



ويسهل الدحيل مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في 19 الجاري ضمن منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا 2023، والتي تضم أيضا فريقي النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني.



هذا، وأعلن نادي السد اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس Ooredoo للموسم الحالي، والتي انطلقت منافساتها أمس. وذكر النادي في بيان أنه تقدم بطلب رسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر QSL يطلب فيها عدم المشاركة في البطولة هذا العام بسبب عدم وجود العدد الكافي من اللاعبين في ظل استدعاء (21) لاعبا ما بين محترف وقطري للانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى غياب عدد من اللاعبين الآخرين بسبب الإصابات التي تتطلب فترات طويلة للتعافي، وهو الأمر الذي لن يمكنه من لعب أي مباراة.



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت السد في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الدحيل، المرخية، الغرافة، الريان والشمال.



إلى ذلك، واصل منتخب قطر الأولمبي انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في الدوحة العام المقبل محققا فوزه الثاني على نظيره منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، في المواجهة التي جرت بينهما صباح أمس على ستاد مجمع تشانغوون في مقاطعة غيونغسانغ الكورية الجنوبية في ثاني مبارياته لحساب المجموعة الثانية.