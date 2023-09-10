







جرد الروسي دانييل مدفيديف الإسباني المصنف أول كارلوس ألكاراز من لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه عليه في نصف النهائي 7-6 (7-3) و6-1 و3-6 و6-3 في مباراة استعراضية الجمعة في نيويورك، وبلغ النهائي لملاقاة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اليوم.



وقال مدفيديف بعد الفوز:«من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصا بعد الفوز على كارلوس، لقد فاز علي بسهولة في آخر مواجهتين، لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة، لكني قدمت مباراة جيدة وسأكون متواجدا هنا الأحد».



من جانبه، قال ألكاراز (20 عاما) الذي اخفق في أن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقبه في نيويورك منذ السويسري روجيه فيدرر في 2008:«فقدت صوابي تماما في تلك المجموعة، أقاتل لخمسين دقيقة ثم أربع نقاط تفقدني صوابي»، مضيفا اعتقدت اني اصبحت أفضل بايجاد الحلول عندما لا تكون المباراة في مصلحتي، لكن بعد هذه المباراة، سأغير رأيي، لست ناضجا بما يكفي للتعامل مع هذا النوع من المباريات، علي التعلم مما حصل.



وكان ديوكوفيتش المصنف ثانيا أول الواصلين إلى النهائي العاشر في «فلاشينغ ميدوز» من أصل 17 مشاركة، بفوزه على صاحب الأرض الأميركي الشاب بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).