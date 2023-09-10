

ما أبرز الأطعمة التي يجب تناولها بعد سن الخمسين؟

يشيخ دماغ الإنسان مع تقدم العمر ويفقد نشاطه وقدراته السابقة. ولكن توجد طرق للوقاية من هذه العملية. ويشير د.ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي، إلى أن إضافة بعض المواد الغذائية إلى النظام الغذائي بعد سن الـ 50 يبطئ هذه العملية.

وهذه المواد هي: - الأسماك البحرية الدهنية: ووفقا له، للحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يجب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3 - 4 مرات في الأسبوع لأن هذه الأسماك مصدر رئيسي لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا. كما أن هذه الأسماك هي مصدر ڤيتامين D وهذه مواد ضرورية أيضا لعمل الجهاز العصبي المركزي.

- منتجات الألبان والحبوب: يحذر الخبير من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تسبب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب. لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الـ 50 هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم. ووفقا له، يجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم.

كما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية: خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان. - الفواكه والخضراوات والثمار: يجب أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة ڤيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضراوات والفواكه.

أي يجب أن يتناول الخضراوات مع كل وجبة طعام، بحيث يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كيلوغرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميا. - المكسرات: يشير غينزبورغ إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري، لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم.

والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول نحو 50 غراما منها يوميا. - التوابل: تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ. ويضيف الخبير: كما يجب بعد سن الـ 50 تناول الڤيتامينات لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيرات وتهيمن الأمراض المزمنة.

المصدر: «vm.ru»



