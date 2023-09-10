

دارين العلي



عالجت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مساء أمس الأول أزمة انقطاع التيار في عدد من المناطق سببه احتراق محطة عبدالله السالم M وخروج محطة حولي A عن الخدمة كليا.



الوزارة أوضحت ان الاحتراق أصاب احد خلايا المحطة بعطل ما أدى إلى احتراق أجزاء منها مؤثرا على محطة حولي ما أدى إلى قطع التيار عن مناطق المنصورية والنزهة وأجزاء من حولي والـروضـة والـقادسية والمنصورية وضاحية عبدالله السالم.



فرق الوزارة قامت بما عليها حيث تواجد وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد في موقع الحادث للتأكد من إعادة التيار إلى المناطق المتضررة والوقوف على أسباب الحادث. وفي حين استعانت الوزارة بمولدات الديزل لإعادة التيار إلى المناطق التي تضررت بفعل خروج المحطة، . .



وأعلنت الوزارة ان الحريق اقتصر على الأضرار المادية البسيطة فقط، حيث تمت إعادة التيار تدريجيا لجميع المناطق، علما ان الوزير الاستاد وجه بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالحادث والوقوف على أسبابه.