عبدالعزيز الفضلي



تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلبة مع بدء الدوام المدرسي منتصف الشهر الجاري.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الوزير المانع اطلع خلال الجولة على حالة المباني والمرافق المدرسية، حيث وجه بضرورة التأكد من إتمام كل الأعمال المتعلقة بجاهزيتها في الوقت المحدد.



وأفادت بأن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير المانع لعدد من المناطق التعليمية استكمالا للاجتماع السابق مع مديري المناطق التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



إلى ذلك، يتوجه صباح اليوم الأحد أكثر من 90 ألف معلم ومعلمة إلى أعمالهم في المدارس الحكومية والتي يصل عددها إلى أكثر من 1000 مدرسة بمختلف المناطق التعليمية، كما يباشر أيضا المعلمون والمعلمات أعمالهم في المدارس العربية الخاصة والتي يقارب عددها 200 مدرسة، وذلك بعد انتهاء عطلتهم الصيفية.



من جهة أخرى، ذكرت مصادر انه تم التعاقد مع نحو 1000 معلم ومعلمة منهم 670 تعاقدات خارجية من فلسطين والأردن والبقية من الداخل، مشيرة إلى ان الوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو الى القلق.



وأضافت المصادر ان المناطق التعليمية ستبدأ في الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين الجدد، موضحة ان الدورات ستكون للتدريب على الجانب الإداري والفني على أن تبدأ في الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.