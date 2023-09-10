

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.