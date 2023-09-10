

بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن أحر التعازي القلبية وخالص المواساة لوقوع سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المغرب وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



وأعرب الخالد عن تمنياته تجاوز آثار هذه الكارثة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تعزية إلى وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المغرب، معربا عن خالص التعازي القلبية بوقوع سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، ويحفظ المملكة المغربية من كل مكروه.