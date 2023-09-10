

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة، راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.