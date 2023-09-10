

صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي. ويقضي المرسوم بإضافة 20 منطقة على النحو التالي:



الدائرة الانتخابية الثانية: الشويخ الصناعية، المنطقة الصحية، الشويخ.



الدائرة الانتخابية الخامسة: أنجفة.



الدائرة الانتخابية السابعة: النهضة، غرب عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك.



الدائرة الانتخابية الثامنة: العيون، النعيم، القصر، النسيم، تيماء، الواحة، مدينة جابر الأحمد، شمال غرب الصليبخات.



الدائرة الانتخابية التاسعة: أبوفطيرة، المسايل، أبوالحصانية، مدينة صباح الأحمد السكنية، مدينة الخيران السكنية.