عبدالله قنيص



أخمد رجال إطفاء مركز الجهراء عصر أمس حريقا اندلع بسيارة متوقفة أمام منزل في منطقة تيماء دون حدوث اصابات. وكان بلاغ ورد عصر أمس لغرفة عمليات قوة الاطفاء يفيد باندلاع حريق سيارة في منطقة تيماء، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الجهراء لموقع البلاغ، حيث تبين أن النار اندلعت بسيارة متوقفة امام احد المنازل، فتم على الفور اخلاء الموقع ومن ثم محاصرة النيران واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. من جانبه، اكد مصدر اطفائي ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق ساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية والحد من انتشار النيران وامتدادها الى السيارات المجاورة.