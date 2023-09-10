أحمد خميس



أصيب 5 أشخاص بحروق واختناق اثر اندلاع حريق في شقة بإحدى البنايات في منطقة السالمية، والذي تمت السيطرة عليه من قبل 3 فرق إطفاء خلال وقت قياسي. ووفق مصدر إطفائي، فإنه فور ورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في إحدى البنايات في منطقة السالمية توجهت 3 فرق إطفاء وهي حولي والسالمية والهلالي إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في شقة بالدور السادس في عمارة مكونة من 9 أدوار، فتم على الفور تطبيق الخطة الإطفائية بإخلاء العمارة من السكان، ومن ثم محاصرة النار وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة. وأكد المصدر أن عملية إخماد النار تمت وفق المعايير. وقد نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص بحروق بسيطة واختناق نتيجة انبعاث الأدخنة بالإضافة إلى خسائر مادية.