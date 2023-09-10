منصور السلطان



أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، بأن بلاغا ورد مساء أول من امس لغرفة عمليات الإسناد من قبل النقطة الأمنية في مستشفى الجهراء يطالب بإسناد وذلك لاندلاع مشاجرة بين عدد كبير من الشباب داخل المستشفى، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء الى المستشفى، حيث تبين أن عددا يتجاوز الـ 20 شخصا يتشاجرون داخل المستشفى، فتمت السيطرة عليهم وفض المشاجرة التي تسببت في إصابة 5 أشخاص وإحداث فوضى وتكسير الكراسي، كما تم ضبط 8 شباب وإحالتهم الى المخفر.



من جانبه، أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» أن المشاجرة حدثت في إحدى المناطق وخلال التقائهم في المستشفى استأنفوا المشاجرة.