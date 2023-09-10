منصور السلطان



يجري رجال الأمن في مخفر الصبية البحث والتحري لمعرفة هوية شخص اقتحم جاخورا في بر الصبية واعتدى على الراعي وسرق 15 رأس غنم. وأفاد المواطن خلال التحقيق معه، بأنه وأثناء نومه ليلا اتصل عليه حارس الجاخور وأبلغه بأن شخصا اقتحم الجاخور واعتدى عليه وسرق ما يقارب 15 رأسا من الغنم باهظة الثمن، وعليه توجه المواطن إلى الجاخور واكتشف أن الجاني استطاع كسر الباب والدخول للجاخور والاعتداء على الحارس وسرقة الأغنام، وعليه تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين قاموا برفع آثار إطارات سيارة الجاني وأخذ بصماته لمعرفة هويته.