منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، من إلقاء القبض على عصابة ثلاثية من الجنسية الآسيوية تصنع الخمور المحلية خلال كمين نصب لهم في منطقة جليب الشيوخ.



وفي التفاصيل، أن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة رصدوا في الآونة الأخيرة عصابة آسيوية تصنع الخمور المحلية بمنطقة جليب الشيوخ، وبعد البحث والتحري، الذي استمر عدة أيام، تم تحديد الشقة التي تستغل كمصنع للخمور، وبعد مداهمتها تم ضبط أفراد العصابة، وهم 3 آسيويين وبحوزتهم ما يقارب 140 قنينة خمر محلية.



هذا، وتم اقتيادهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.