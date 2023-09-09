رويترز: قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.



وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أن تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.



وتقع إندونيسيا على ما يسمى «حزام النار في المحيط الهادي»، حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.