دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ عبر السبل الديبلوماسية «حصرا»، وذلك على خلفية ورود «معلومات مثيرة للقلق» على حدودهما.



وذكر الإليزيه في بيان أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان «في سياق تقارير مثيرة للقلق عن تكديس أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من قره باغ».



وأكد الرئيس الفرنسي مجددا تمسكه بـ «حل الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ» وبـ«تسوية عادلة ودائمة للنزاع، امتثالا للقانون الدولي وعبر القناة الديبلوماسية حصرا».



وتتنازع الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان منذ أكثر من ثلاثين عاما للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.



وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان بشدة في الأشهر الأخيرة، وتبادل الطرفان التهم بشن هجمات عبر الحدود.



وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي في يريفان «تفاقم الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل خطر».



وأشار إلى أن باكو تركز قوات لها عند حدود البلدين وقرب الإقليم الجبلي الذي يسيطر عليه انفصاليون.



وأضاف «تظهر أذربيجان نيتها القيام باستفزاز عسكري جديد ضد ناغورني قره باغ وأرمينيا».



من جهتها، وضعت باكو الاتهامات في خانة «تلاعب سياسي كاذب جديد».



وقالت وزارة خارجية اذربيجان في بيان «على أرمينيا التخلي عن مطالبتها الإقليمية وإنهاء الاستفزازات العسكرية السياسية والتوقف عن وضع عقبات أمام عملية السلام».



على صعيد اخر، استدعت روسيا سفير حليفتها أرمينيا للاستفسار منه عن «إجراءات غير ودية» اتخذتها بلاده بعدما أعلنت يريفان تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.



وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها حيال «تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية» إضافة إلى زيارة لكييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني وقرار يريفان الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.



وأضافت الوزارة في بيان ان «السلطات الأرمينية اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة اجراءات غير ودية».



وأوضحت أن السفير الارميني اتيح له القيام بـ «عرض مسهب» في مقر الخارجية، مؤكدة أن روسيا وأرمينيا تبقيان رغم ذلك «حليفتين مع احترام كل الاتفاقات الهادفة الى تعزيز علاقات الشراكة».



وأعلنت ارمينيا مؤخرا انها ستستضيف تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تشارك فيها قواتها لحفظ السلام، في مؤشر جديد الى سعي يريفان للابتعاد من الحليف الروسي.