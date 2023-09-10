اكتشف علماء صينيون أول فوهة صدمية على قمة جبل في العالم بمنطقة شمال شرق البلاد، وفقا لمركز الأبحاث المتقدمة لعلوم وتكنولوجيا الضغط العالي في بكين.



وتقع الحفرة الاصطدامية التي يبلغ قطرها 1400 متر على قمة جبل بايجيفنغ، في حديقة غابات بايجيفنغ الوطنية، في تونغهوا بمقاطعة جيلين. وقال تشن مينغ، الباحث في المركز، إن الفوهة المكتشفة كانت منحدرة بشكل دائري بفارق ارتفاع يبلغ حوالي 400 متر من أعلى حافة إلى أدنى حافة.



ويعتقد العلماء أن الفوهة تشكلت بتأثير من اصطدام نيزك حدث بعد العصر الجوراسي. وتشرح عملية تشكيل الفوهة سبب توزيع عدد كبير من الشظايا الصخرية المكونة أساسا من الحجر الرملي، مع كمية صغيرة من الجرانيت، على قمة جبل بايجيفنغ حيث تم قذفها من الفوهة أثناء وقوع الاصطدام.



كما أدى تشكيل الفوهة الاصطدامية، إلى تغيير التضاريس الأصلية لجبل بايجيفنغ، ما أسفر عن إعادة تشكيل قمته التي تحولت إلى قمة مزدوجة بارتفاعات تتراوح بين 1318 و1300 متر على التوالي.



وأضاف تشن: «ان معظم الكويكبات تصطدم بسطح الأرض لتشكل فوهات تشبه الأوعية أو فوهات مركبة ذات قمم مركزية»، مضيفا أن هذا الاكتشاف يوفر منظورا جديدا لاستكشاف آليات تشكيل فوهة الصدم والتأثيرات المتحولة للصدمات في التضاريس الفريدة والمناظر الطبيعية.