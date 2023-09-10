توفي زعيم الزولو القومي مانغوسوثو بوثيليزي (95 عاما) الذي كان رئيس «حزب الحرية إنكاثا» الذي تسبب بأكثر أعمال العنف شدة في جنوب أفريقيا قبل أول انتخابات متعددة الأعراق في العام 1994.



وقال الرئيس سيريل رامابوزا في بيان «يحزنني بعمق أن أعلن وفاة الأمير مانغوسوثو بوثيليزي (..) رئيس الوزراء التقليدي لملك وأمة الزولو، والمؤسس والرئيس الفخري لحزب الحرية إنكاثا».



وأضاف «كان الأمير مانغوسوثو بوثيليزي قائدا بارزا في الحياة السياسية والثقافية لأمتنا، بما في ذلك المد والجزر في نضالنا من أجل التحرير والانتقال الذي ضمن حريتنا في العام 1994 ونظامنا الديموقراطي».



وأشارت أسرة بوثيليزي إلى أن زعيم الزولو «سلم الروح بهدوء ومن دون ألم».



وخرج بوثيليزي من المستشفى الأسبوع الماضي بعد فترة طويلة.



وولد بوثيليزي في العام 1928 لأسرة تحمل ألقابا ملكية، واعتبره البعض تجسيدا لروح «الزولو» الفخور والمشاكس.



وبقي معروفا لسنوات بتنافسه المرير مع حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم الذي ظل مؤيدا له قبل أن ينشق عنه ليشكل «حزب الحرية إنكاثا» في العام 1975.



وترأس بوثيليزي هذا الحزب حتى بلوغه سن التسعين، وشهدت فترة حكمه معارك مع أنصار حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» في البلدات التي كان يعيش فيها السود خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخلفت هذه المعارك آلاف القتلى.