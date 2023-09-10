مبارك الخالدي

اكتفى منتخبنا الأولمبي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في مرمى منتخب مكاو "المتواضع" في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، وبهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني بترتيب المجموعة التى تصدرها العراق بفارق الأهداف قبل جولة الختام التي ستشهد المباراة الفاصلة بين الكويت والعراق الثلاثاء المقبل، وهي المواجهة الحاسمة لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة للنهائيات.



وقد سجل ثلاثية الأولمبي سلمان العوضي "هاتريك" في الدقائق(47 و49 و94 من ركلة جزاء).



وقد سيطر الأولمبي على مجريات الشوط الأول لكنه لم ينجح في التسجيل نتيجة التسرع والعشوائية التي سيطرت عليه، فلم يوفق فهد العازمي في التعامل مع الفرص التى اتيحت له وكانت أبرز المحاولات تسديدة بندر السلامة التى ارتدت من العارضة (23) كما ارتدت الكرة الثابتة التى نفذها عثمان الدوسري من القائم الأيسر (35).



وفي الشوط الثاني تغير شكل الأولمبي وأصبح أكثر فاعلية مع دخول سلمان العوضي وحمد الطويل وطلال القيسي الذين تميزوا بالسرعة والفاعلية، ليتمكن العوضي من تسجيل هدفين متتاليين بمهارة عالية ( 47و49) وهو ما منح الأريحية للأولمبي، كما أهدر العوضي فرصة سانحة بعد أن وضع الكرة أعلى العارضة (78) لكنه عاد وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء تسبب فيها القيسي (94) لتنتهي المباراة بهاتريك العوضي .



وفي مباراة أخرى ، واصل العراق نتائجه اللافتة بالفوز على منتخب تيمور الشرقية بسداسية نظيفة ليرتقي الى صدارة ترتيب المجموعة ب6 نقاط مسجلا 19 هدفا بعد ان دك شباك مكاو ب13 هدفا في الجولة الأولى، معززا بذلك آماله في التأهل.