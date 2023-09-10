الخطوة ضمن حرص الاتحاد والبنوك على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للقضايا ذات البُعد الإنساني

أعلن مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت أنه تفاعلا من الاتحاد مع الوضع الإنساني في المملكة المغربية وتضامنا مع الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وبناء على توجيهات محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار، مساهمة من البنوك الكويتية لتقديم الدعم للمملكة المغربية في تعافيه وإعادة إعماره.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية نحو القضايا ذات البعد الإنساني، وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته وأن يرفع البلاء عن الشعب المغربي الشقيق.